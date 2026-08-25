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Царьград

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Контроль переводов по СБП грозит оттоком денег с карт в наличные

Контроль переводов по СБП грозит оттоком денег с карт в наличные

Почему контроль Росфинмониторинга за переводами пугает народ: мнение экспертаВ России наблюдается заметный рост спроса на наличные деньги на фоне активного развития цифровых платежных сервисов, включая переводы по QR-кодам.

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