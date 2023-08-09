На газпромовских АЗС в Астрахани проблемы с бензином. Но заправиться есть где

Астраханцы столкнулись со сложностями при попытках заправиться на АЗС сети «Газпром». Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский сегодня на брифинге пояснил, в чем причина и каковы могут быть последствия.
Астраханцы столкнулись со сложностями при попытках заправиться на АЗС сети «Газпром». Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский сегодня на брифинге пояснил, в чем причина и каковы могут быть последствия.
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