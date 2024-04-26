В ГД внесли проект о возможности продления майских праздников по решению жителей

Вице-спикер Государственной думы от «Новых людей» Владислав Даванков внёс в ГД на рассмотрение законопроект, подразумевающий предоставление губернаторам регионов полномочий продлевать майские праздники, если за это проголосует большинство жителей региона.
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