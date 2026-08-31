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Аргументы и Факты

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Синоптик Ильин спрогнозировал спокойную погоду в Москве на неделе

Синоптик Ильин спрогнозировал спокойную погоду в Москве на неделе

Сильных ливней и гроз в Москве с 31 августа по 4 сентября не ожидается, рассказал «Москве 24» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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