Синоптик Ильин спрогнозировал спокойную погоду в Москве на неделе

Сильных ливней и гроз в Москве с 31 августа по 4 сентября не ожидается, рассказал «Москве 24» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
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