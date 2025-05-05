Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Мой  свёкор   все  войны  сталинского   периода прошёл...  вернее  прополз,  будучи военным  фельдшером... В  атаку ш...Россия в величайш...
  • Владимир семин
    Сплошная муть!  😀😀😀В Советском Союзе...
  • Иван Вакула
    Вот некоторые своими постами набросились на писателя Проханова, Вы стебиете его советикус, а кто вы и что сделали для...Россия в величайш...

Ключевой вопрос происходящего – что получит Россия?

Ключевой вопрос происходящего – что получит Россия?

Многие обозреватели (и справедливо) задумались над происходящим на переговорном треке России-США, России-Украины и мест их пересечения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
вот именно.
Ответить
5 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Нейтрализация Украины (де-факто, а не де-юре, отказ от военного сотрудничества с НАТО). &quot;                                                                                 Согласно принятым  в 2014 году изменениям Конституции Украины, вступление в НАТО является их стратегическим направлением. Поэтому для отказа от пути вступления в НАТО, нужно изменить текст самой конституции. А для этого нужно конституционное количество голосов депутатов Верховной Рады. И набрать поддержку такого решения, голосов может не хватить,т.е. - тупик.
Ответить
1 час.
В С
Пендосня вечно затевает какой нибудь блудняк, а потом выступает посредником и просто получает деньги . ПЕНДОСНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗРУШЕНА .
Ответить
35 мин.
наверх