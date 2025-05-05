Ключевой вопрос происходящего – что получит Россия?

ВМ

Владимир Минаков

"Нейтрализация Украины (де-факто, а не де-юре, отказ от военного сотрудничества с НАТО). " Согласно принятым в 2014 году изменениям Конституции Украины, вступление в НАТО является их стратегическим направлением. Поэтому для отказа от пути вступления в НАТО, нужно изменить текст самой конституции. А для этого нужно конституционное количество голосов депутатов Верховной Рады. И набрать поддержку такого решения, голосов может не хватить,т.е. - тупик.