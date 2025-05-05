Многие обозреватели (и справедливо) задумались над происходящим на переговорном треке России-США, России-Украины и мест их пересечения.
Ключевой вопрос происходящего – что получит Россия?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
вот именно.
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5 час.
ВМ
Владимир Минаков
"Нейтрализация Украины (де-факто, а не де-юре, отказ от военного сотрудничества с НАТО). " Согласно принятым в 2014 году изменениям Конституции Украины, вступление в НАТО является их стратегическим направлением. Поэтому для отказа от пути вступления в НАТО, нужно изменить текст самой конституции. А для этого нужно конституционное количество голосов депутатов Верховной Рады. И набрать поддержку такого решения, голосов может не хватить,т.е. - тупик.
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1 час.
В С
Пендосня вечно затевает какой нибудь блудняк, а потом выступает посредником и просто получает деньги . ПЕНДОСНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗРУШЕНА .
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35 мин.
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