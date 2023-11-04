США и Европа начали обсуждать мирные переговоры с Украиной

Официальные лица США и Европы начали обсуждать с правительством Украины возможность мирных переговоров с Россией и их последствия, сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом дискуссии.
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