Нет бы что приличное взять на вооружение, так нет же, нахватаются дряни и счастливы. Вот эти так называемые квадроберы, только на первый взгляд кажутся невинными и безобидными.
Добровольная деградация личности
Комментарии
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Анатолий Анатольев
С опозданием, но хоть дошло чиновникам, что пора!!!!!
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11 час.
radiofree
Родителям лишить всех плюшек квадроберов и точка.
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А просто по русски их ИДИОТАМИ не льзя было назвать.....Зачем АНГЛОЯЗ применили7777Только засераете Русский язык снова.
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8 час.
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