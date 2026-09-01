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Царьград

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ФИБА сняла запреты с русских спортсменов для международных турниров

ФИБА сняла запреты с русских спортсменов для международных турниров

ФИБА сняла ограничения с русских игроков, тренеров и судей. Глава Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко отметил, что остаются сложности с командными турнирами и логистикой, а вопрос допуска сборных России обсудят в декабре.

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