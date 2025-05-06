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Раскрыто, можно ли есть просроченный творог

Раскрыто, можно ли есть просроченный творог

Творог – один из продуктов, которые люди или любят, или ненавидят. Подобно оливкам, кинзе, солодке. Но что, если вы вдруг обнаружили, что не успели съесть банку творога до истечения срока годности? Департамент здравоохранения и социальных служб США отмечает: творог, который хранится в холодильнике при безопасной температуре +4,4 градуса по Цельсию или ниже, нужно употребить в течение двух недель, если он не вскрыт.

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