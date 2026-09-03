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Продала родительское жильё ради внуков, а они не пришли на похороны отца: личная драма Людмилы Хитяевой

Продала родительское жильё ради внуков, а они не пришли на похороны отца: личная драма Людмилы Хитяевой

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева сегодня живёт одна в своей московской квартире. В её доме больше нет шумных семейных праздников и звонков от тех, ради кого она когда-то пожертвовала самым дорогим.

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