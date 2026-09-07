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Мировое обозрение

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Владелец АЗС «Трасса» допустил дефолты по всем выпускам облигаций

Владелец АЗС «Трасса» допустил дефолты по всем выпускам облигаций

Оператор столичной сети АЗС «Трасса» — компания «Евротранс» — официально признан дефолтным эмитентом.

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