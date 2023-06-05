Кандидат в президенты США Кеннеди-младший считает, что Вашингтон должен стремиться к миру с Москвой

Претендент на пост президента США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший считает, что Соединённые Штаты должны стремиться к миру с Россией и Китаем.
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