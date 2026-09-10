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Царьград

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Бывший замдиректора уральской ресурсной компании пойдет под суд за взятки

Бывший замдиректора уральской ресурсной компании пойдет под суд за взятки

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя филиала ресурсоснабжающей организации.

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