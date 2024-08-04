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Делягин: "Это уже удар по хвостам. Нас по мигрантам спасет только ревизия с 1992 года"

Делягин: "Это уже удар по хвостам. Нас по мигрантам спасет только ревизия с 1992 года"

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Михаил Делягин в своем интервью касательно мигрантов заметил, что Россия сейчас действительно нанесла удар по бесконтрольной миграции, но многие мигранты всё равно успели прошмыгнуть в нашу страну.

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Комментарии
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147683 Сероев
Такие Вальки это Едросы Ведь это говорит Едроссия А чей она ставленник? ПОЗОР
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15 час.

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