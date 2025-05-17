РИА Новости: россияне могут обменять рубли на местную валюту в 10 странах мира

Россияне могут обменять рубли на местную валюту в 10 странах мира. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, поменять рубли можно в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане.
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