В Северодвинске водитель сбил четырехлетнюю девочку и уехал с места ДТП

Водителя, который оставил место аварии, впоследствии разыскали.В Северодвинске водитель автомобиля Ford Focus сбил четырехлетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
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