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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баутиста-Агут и Паолини стали последними участниками выставочного турнира в Санкт-Петербурге

Экс-девятая ракетка мира Роберто Баутиста-Агут и 30-я ракетка мира Жасмин Паолини сыграют на выставочном турнире в Санкт-Петербурге, который пройдет 1-3 декабря.

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