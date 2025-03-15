Чем кормили советских подводников в годы Великой Отечественной

Каким было питание наших подводников в боевых походах в суровые годы Великой Отечественной войны? Ответить на этот вопрос помогают хранящиеся ныне в фондах Архивного отдела Центрального военно-морского архива в Москве отчеты по нескольким боевым походам двух черноморских подводных лодок-«малюток» — М-54 и М-55 — за период с августа 1943 года по январь 1944-го.