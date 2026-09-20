Два человека погибли в перевернувшейся «Ладе» под Петербургом

В Ленинградской области выясняют обстоятельства дорожной аварии, унесшей жизни двух человек. Трагедия случилась днем 19 сентября на трассе «Лаврово — Шум — Ратница», информирует ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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