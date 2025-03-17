В тюрьмах США начали использовать виртуальную реальность, чтобы помочь осужденным

Компания Creative Acts начала реализовывать в тюрьмах США обучающую программу с использованием виртуальной реальности, чтобы помочь восстановить понимание текущей окружающей среды людям, находящимся долгое время в одиночном заключении.
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