РГСУ подписал Меморандумы о сотрудничестве с Шэньсийским университетом и Сианьским университетом Цзяотун

Российский государственный социальный университет в лице Константина Позднякова, исполняющего обязанности проректора по развитию филиальной сети и международного сотрудничества, принимает участие в рабочей поездке руководителей ведущих российских вузов в Китай, организованной Посольством Китайской Народной Республики в Российской Федерации.
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