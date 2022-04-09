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Чемпионат Казахстана по хоккею. «Номад» – «Сарыарка», «Бейбарыс» – «Арлан»

Чемпионат Казахстана по хоккею. «Номад» – «Сарыарка», «Бейбарыс» – «Арлан»

Продолжаются полуфинальные серии чемпионата Казахстана по хоккею. «Номад» – «Сарыарка» – 17:00 Счет в серии: 2:3 «Бейбарыс» – «Арлан» – 18:00 Счет в серии: 2:3 Хорошо знаете участников плей-офф ЛЧ 21/22? А сможете отгадать их по эмодзи? Автор лучшего гола КПЛ-2020 снова в деле: от его ударов уже пострадали «Кызыл-Жар» и «Туран» Шесть лет переходу Аршавина в «Кайрат»: экс-игрок «Арсенала» приехал в Алматы с лишним весом, месяц тренировался бесплатно, но в итоге оправдал все ожидания.

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