ВС РФ нанесли поражение трем мехбригадам в Харьковской области

ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию РЭБ. 12-07-2026 12:08 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике трех мехбригад в Харьковской области.
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