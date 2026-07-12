Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 392 подписчика

ВС РФ нанесли поражение трем мехбригадам в Харьковской области

ВС РФ нанесли поражение трем мехбригадам в Харьковской области

  ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию РЭБ. 12-07-2026 12:08 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике трех мехбригад в Харьковской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии