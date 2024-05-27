Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» планирует IPO

Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» планирует провести IPO на Московской бирже в ближайшие несколько месяцев, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с параметрами сделки.
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