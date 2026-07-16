Кошмар в Приграничье! Семья погибла под огнем в Брянской области, ранены дети в Белгородской

При обстреле ВСУ Брянской области погибли 15-летняя девочка и ее бабушка В поселке Суземка Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя — 15-летняя девочка и ее бабушка.
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