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Газета.ру

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Политолог Безпалько допустил приход на Украине более сговорчивого президента

Политолог Безпалько допустил приход на Украине более сговорчивого президента

Россия может посодействовать приходу к власти на Украине "более сговорчивого" президента, однако для этого должны сложиться соответствующие условия внутри самой страны, когда в политику будут "пропускать" более рациональных людей.

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