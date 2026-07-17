Политолог Безпалько допустил приход на Украине более сговорчивого президента

Россия может посодействовать приходу к власти на Украине "более сговорчивого" президента, однако для этого должны сложиться соответствующие условия внутри самой страны, когда в политику будут "пропускать" более рациональных людей.
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