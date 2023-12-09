Лунный календарь на январь 2024 года

Смена фаз Луны в январе 2024 года Убывающая луна 1-10 января Новолуние 11 января 2024 года в 14:57 Растущая Луна 12-24 января Полнолуние 25 января 2024 года в 20:53 Убывающая Луна 26-31 января Луна может изменить в ту или иную сторону не только дела, но и всю нашу жизнь.
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