Лунный календарь на январь 2024 года

Смена фаз Луны в январе 2024 года Убывающая луна 1-10 января Новолуние 11 января 2024 года в 14:57 Растущая Луна 12-24 января Полнолуние 25 января 2024 года в 20:53 Убывающая Луна 26-31 января Луна может изменить в ту или иную сторону не только дела, но и всю нашу жизнь.