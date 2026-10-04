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Мировое обозрение

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«Другие не могут»: Кремль объяснил громкие слова «мощного» Токаева о Путине

«Другие не могут»: Кремль объяснил громкие слова «мощного» Токаева о Путине

Главное в тезисах: Тезис 1: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Касым-Жомарта Токаева «политически очень мощным человеком», объяснив его громкие заявления в адрес Владимира Путина наличием политической твёрдости и видения будущего.

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