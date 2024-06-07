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Где и что любят есть рестораторы

Где и что любят есть рестораторы

10 владельцев ресторанов — о своих любимых местах и блюдах в Москве.Дмитрий РомановFolk, Amber, ENO Bistro, Anchovy's Club, PadronЯ обычно выбираю не то, что у всех на слуху, а проекты, где можно попробовать необычную еду и пообщаться с интересным шефом, недооцененным или очень молодым.

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