Где и что любят есть рестораторы

10 владельцев ресторанов — о своих любимых местах и блюдах в Москве.Дмитрий РомановFolk, Amber, ENO Bistro, Anchovy's Club, PadronЯ обычно выбираю не то, что у всех на слуху, а проекты, где можно попробовать необычную еду и пообщаться с интересным шефом, недооцененным или очень молодым.