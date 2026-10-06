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Царьград

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Права аннулируют с 1 марта: Важные изменения для водителей

Права аннулируют с 1 марта: Важные изменения для водителей

С 1 марта 2027 года меняется порядок медосвидетельствования водителей. Самое важное: теперь данные о вашем здоровье могут уйти в ГАИ даже без вашего участия.

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