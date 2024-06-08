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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Когда борьба настолько плотная, ты постоянно думаешь: «Мог бы я выжать из машины еще чуть больше?»

Пилот «Макларена» доволен третьим местом в квалификации к Гран-при Канады. «Я очень счастлив. Во-первых, поздравляю мистера Расселла.

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