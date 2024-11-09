Русская весна
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Русская весна

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WP узнала об «адской» ситуации для ВСУ в Курской области

WP узнала об «адской» ситуации для ВСУ в Курской области

В Курской области для вооруженных сил Украины сложилась «адская» и «абсолютно ужасная» ситуация, сообщила The Washington Post со ссылкой на двух украинских военных.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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