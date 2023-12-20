Как правильно загадывать желание в день зимнего солнцестояния 21 декабря 2023 года Анна ФедороваВ этот четверг, 21 декабря 2023 года, мир встречает ключевое астрономическое событие — День зимнего солнцестояния.
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