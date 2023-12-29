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Михаил Южный: «Шаповалов не в полной мере делает то, что ему нужно для того, чтобы стать топом. Он должен ставить теннис на первое место»

Они сотрудничали с 2019-го по 2021-й. «Я получил невероятный опыт. Мне повезло: всего через год после окончания карьеры игрока я получил возможность работать с прекрасным молодым теннисистом.

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