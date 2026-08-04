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Бубишта ушел из сборной Кабо-Верде и возглавил марокканский РСБ. На ЧМ-2026 его команда не проиграла Испании и дважды забила Аргентине в плей-офф

Бубишта покинул должность главного тренера сборной Кабо-Верде . 56-летний специалист присоединился к  РСБ – команде, выигравшей чемпионат Марокко в сезоне-2024/25, а в 2026-м финишировавшей на второй строчке.

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