Великобритания и США в ООН отрицают вину за удар по Белгороду: Продолжим поддерживать Украину

Когда террористов МОЧИТЬ начинаем или опять простим????! А ЭТО все потому, что даже подводные банковские США кабели не повредили!

виктор бажинов

Они сами напрашиваются,сами хотят пиздюлей получить. Кошка скребёт на свой хребёт. Так дать им хорошенько, что мы с ними телимся, в самом деле ? Сколько можно уже допускать ущербы и страдание людей. Так дать сильно прям по президентским аппартаментам, по управлениям, чтобы задумались и не повадно было и другим уроком