Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Великобритания и США в ООН отрицают вину за удар по Белгороду: Продолжим поддерживать Украину

Великобритания и США в ООН отрицают вину за удар по Белгороду: Продолжим поддерживать Украину

Политнавигатор Представители Чехии «малодушно уклонились» от участия в заседании Совбеза ООН, созванного Россией после удара ВСУ по центру Белгорода кассетными боеприпасами, выпущенными РСЗО Vampire чешского производства.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Когда террористов МОЧИТЬ начинаем или опять простим????! А ЭТО все потому, что даже подводные банковские США кабели не повредили!
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13 час.
виктор бажинов
Они сами напрашиваются,сами хотят пиздюлей получить. Кошка скребёт на свой хребёт. Так дать им хорошенько, что мы с ними телимся, в самом деле ? Сколько можно уже допускать ущербы и страдание людей. Так дать сильно прям по президентским аппартаментам, по управлениям, чтобы задумались и не повадно было и другим уроком
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12 час.

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