В регионе уже 83 высших результата по ЕГЭ Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по английскому, истории и биологии.
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В регионе уже 83 высших результата по ЕГЭ Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по английскому, истории и биологии.