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Суд подтвердил незаконность розыска уехавшего на СВО мэра Большого Камня

Суд подтвердил незаконность розыска уехавшего на СВО мэра Большого Камня

Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционного представления прокуратуры на решение районного суда, который обязал следствие отменить постановление о розыске мэра Большого Камня Рустяма Абушаева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева.

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