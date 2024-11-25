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СК возбудил уголовное дело после пожара на борту Superjet в Анталье

СК возбудил уголовное дело после пожара на борту Superjet в Анталье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи.

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