СК возбудил уголовное дело после пожара на борту Superjet в Анталье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи.
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