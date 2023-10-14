Глава ВГА: ВСУ интенсивно обстреливают кассетными боеприпасами город Алёшки

В городе Алёшки Херсонской области, который находится на левом берегу Днепра, в пятнадцатикилометровой зоне от линии соприкосновения, увеличилась интенсивность обстрелов со стороны боевиков киевского режима, в том числе с применением кассетных боеприпасов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии