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Обнаружили на кладбище: Южноафриканский спортсмен Фрайтаг был найден мёртвым с пулевыми ранениями

Обнаружили на кладбище: Южноафриканский спортсмен Фрайтаг был найден мёртвым с пулевыми ранениями

Бывший чемпион мира по прыжкам в высоту Жак Фрайтаг был найден мёртвым с огнестрельными ранениями. Его тело было выброшено на поле рядом с кладбищем в Южной Африке.

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