Дывлюсь я на небо, да думку гадаю, чего я на «Соколе» все не летаю?

Действительно, тема никак не утихает, потому что в ней есть определенное количество непоняток. Очень много СМИ уделяют ей свое внимание, правда, ссылаясь кто на что: на секретные источники, на источники оставшиеся неназванными, на источники, близкие к тем, кто в курсе и так далее.
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