Лишение еды и армейская муштра: вступил в силу приговор главе тоталитарной секты, истязавшей подростков на Кубани и в Абхазии

Лишение еды и армейская муштра: вступил в силу приговор главе тоталитарной секты, истязавшей подростков на Кубани и в АбхазииСудебная коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляцию Владимира Хоружего на вынесенный Адлерским судом в Сочи приговор по обвинениям его в побоях и созданию тоталитарной секты.
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