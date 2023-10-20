Лишение еды и армейская муштра: вступил в силу приговор главе тоталитарной секты, истязавшей подростков на Кубани и в Абхазии

Лишение еды и армейская муштра: вступил в силу приговор главе тоталитарной секты, истязавшей подростков на Кубани и в АбхазииСудебная коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляцию Владимира Хоружего на вынесенный Адлерским судом в Сочи приговор по обвинениям его в побоях и созданию тоталитарной секты.