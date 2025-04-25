В плен по инструкции: Военные "Днепра" договариваются о сдаче ВСУ через бот обратной связи

Они высылают безопасные инструкции.В зоне ответственности группы "Днепр" распространяются инструкции для украинских военнослужащих с предложением сдаться в плен через специальный бот, пишут ТАСС со представителей силовых структур России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии