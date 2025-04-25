Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Отрубить и засунуть в жопу ,а самих выбросить на свалку собакам на съедение!Иностранцы насило...
  • Юрий Зубрин
    Уже после первого случая ответ должен был быть таким ,чтобы навсегда отбить охоту повторять !"Мы должны быть н...
  • Юрий Зубрин
    Не знаю квалификации этих " прогнозистов",но опыт жизненный мне подсказывает то ,что как только остановится вся эта с...МВФ прогнозирует ...

В плен по инструкции: Военные "Днепра" договариваются о сдаче ВСУ через бот обратной связи

В плен по инструкции: Военные "Днепра" договариваются о сдаче ВСУ через бот обратной связи

Они высылают безопасные инструкции.В зоне ответственности группы "Днепр" распространяются инструкции для украинских военнослужащих с предложением сдаться в плен через специальный бот, пишут ТАСС со представителей силовых структур России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх