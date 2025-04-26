В Тбилиси началась церемония прощания с Церетели

В церкви Божьей матери в Тбилиси началась церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели. После завершения отпевания в 14:00 (13:00 по московскому времени) его похоронят в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили, сообщает РИА Новости.