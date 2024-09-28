В МВД рассказали подробности гибели пешехода на дороге в Калужской области

Как мы уже писали, 27 сентября, в восьмом часу вечера на трассе Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, у моста через реку Гнезда возле Ферзикова, автомобиль сбил пешехода, который погиб на местеКак мы уже писали, 27 сентября, в восьмом часу вечера на трассе Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, у моста через реку Гнезда возле Ферзикова, автомобиль сбил пешехода, который погиб на месте.