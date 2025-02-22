Генерал-лейтенант из Апастовского района Рамиль Ибатуллин стал Героем России

Фото: телеграмм-канал главы Апастовского района Айрата Зиганшина Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России уроженцу Апастовского района Татарстана, генерал-лейтенанту Рамилю Ибатуллину.
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