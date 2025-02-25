☀️ В Крыму на этой неделе потеплеет до +7 градусов Как рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, на полуострове ожидается постепенное потепление.
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☀️ В Крыму на этой неделе потеплеет до +7 градусов Как рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, на полуострове ожидается постепенное потепление.