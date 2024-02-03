Катмэн Фьюри назвал примерные сроки восстановления Тайсона: «Ему потребуется 90 дней. Будет хорошо, если бой состоится летом»

«Я бы сказал, что на восстановление после пореза, полученного в спарринге, уйдет не меньше 90 дней. Будет хорошо, если бой состоится летом, так что это очень печальная новость.
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