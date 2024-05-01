Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 359 подписчиков

Движение транспорта перекрывали около Читы из-за пожара

Движение транспорта перекрывали около Читы из-за пожара

Можно ли сейчас проехать по трассе «Чита-Забайкальск», расскажет «Царьград».Радостная новость для автолюбителей - движение транспорта около Читы было перекрыто из-за пожара на СНТ «Разведчик недр», но сейчас ограничение на федеральной трассе «Чита-Забайкальск» сняли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх