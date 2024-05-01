Движение транспорта перекрывали около Читы из-за пожара

Можно ли сейчас проехать по трассе «Чита-Забайкальск», расскажет «Царьград».Радостная новость для автолюбителей - движение транспорта около Читы было перекрыто из-за пожара на СНТ «Разведчик недр», но сейчас ограничение на федеральной трассе «Чита-Забайкальск» сняли.